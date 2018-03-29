Ещё
Аксаков не исключил целенаправленной зарубежной работы по разрушению финансового рынка РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Аксаков не исключил целенаправленной зарубежной работы по разрушению финансового рынка РФ 

ТАСС 34 минуты назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключает, что распространение недостоверной информации, которая создала проблемы для ряда российских банков и финансовых институтов, является целенаправленным действием зарубежных спецслужб. Такое мнение он высказал на ежегодной конференции Ассоциации банков России.
"Есть тема, связанная с распространением недостоверной информации. Если раньше мы сталкивались с недобросовестной конкуренцией между участниками финансового рынка, которые иногда специально распространяли такую информацию, создавая проблемы кредитным организациям, особенно в кризисный период, то сейчас мы отмечаем, что идет целенаправленная работа по разрушению нашей экономики из-за пределов страны. Мы допускаем, что спецслужбы распространяют недостоверную информацию о финансовых институтах, чтобы создать проблемы на наших финансовых рынках и тем самым решать свои какие-то не очень чистоплотные задачи", — заявил он.
По словам Аксакова, ассоциация проанализировала ситуацию с распространением лжеинформации и подготовила вместе с ЦБ РФ текст законопроекта. «Мы его в короткий промежуток обсудим и на следующей неделе, допускаю, уже внесем (в Госдуму), чтобы эту проблему решить», — сказал он.
В августе 2017 года в соцсетях появился скриншот сообщения якобы от имени начальника отдела продаж брокерских продуктов "БКС Брокер" Виталия Шульги клиентам компании. В сообщении говорилось, что ЦБ РФ ведет масштабную проверку в банке «Открытие». В БКС эту информацию опровергли.
В августе также стало известно о письме, разосланном сотрудником «Альфа Капитала» клиентам. Как отмечалось в письме, ситуация вокруг «ФК Открытия», Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ «может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента РФ в 2018 году, как думают многие», и под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций банков, которые в случае санации могут быть полностью списаны.
Сотрудник «Альфа Капитала» в письме также рекомендовал клиентам этих банков перевести активы к более надежным участникам банковской системы РФ.
ТАСС: последние новости
"Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о расторжении контрактов АСВ: выплаты вкладчикам Активкапитал Банка и Лайтбанка начнутся не позднее 12 апреля Bloomberg: апелляционный суд в США встал на сторону Oracle в патентном споре с Google
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С чего это я должен их жалеть?»581
«Это шок»: Захарова о презентации Британии504
Чиновников наказали за банкет в день траура71
В последний раз10
Блогер Варламов задержан в Москве442
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
04:35
Из Москвы запустят автобусы в Донецк
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение