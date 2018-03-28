Ещё
Свыше 40 инвестпроектов на Дальнем Востоке получат нефинансовую господдержку до 2025 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Свыше 40 инвестпроектов на Дальнем Востоке получат нефинансовую господдержку до 2025 года 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Власти РФ окажут нефинансовые меры поддержки более 40 частным инвестиционным проектам, реализующимся до 2025 года в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Об этом сообщил в среду на заседании комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.
"Мы предусмотрели новые показатели в рамках государственной программы. В частности, это показатели, касающиеся частных инвестиционных проектов, которые отбираются для включения в программу и не требуют бюджетного финансирования. Это новый инструмент поддержки, соответствующий порядок принят правительством. К 2025 году будет отобрано не менее 43 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 476 млрд рублей и около 5 тыс. новых рабочих мест", — сказал он.
Ниязметов отметил, что уже удалось отобрать 21 такой инвестиционный проект. Сейчас завершается сбор заявок на участие проектов во втором этапе отбора.
Он напомнил, что общий объем федерального финансирования госпрограммы на период 2018-2020 годы составит 61,4 млрд рублей: 20,5 млрд рублей в 2018 году, 20,6 млрд — в 2019 году и 20,3 млрд — в 2020 году. Также в федеральном бюджете зарезервированы дополнительные средства в размере 68,3 млрд рублей на финансирование планов социального развития центров экономического роста на Дальнем Востоке: 33,7 млрд рублей в 2018 году, 17,7 млрд — в 2019 году и 16,9 млрд — в 2020 году.
ТАСС: последние новости
Рассмотрение ходатайств "Газпрома" по спору с "Нафтогазом" займет больше года Renault и "Ростех" конвертируют 61,4 млрд рублей долга в капитал "Автоваза" Чистый убыток Бинбанка за февраль составил 16,7 млрд рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке319
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово98
Новый арест по следам трагедии в Кемерово51
Великобритания придумала наказание для России60
Захарова плачет третий день136
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение