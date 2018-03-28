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Биржи США в основном растут на статистике по ВВП страны
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Биржи США в основном растут на статистике по ВВП страны 

Прайм 2 часа назад
Основные фондовые индексы США в среду преимущественно растут, поскольку трейдеры отыгрывают данные статистики по ВВП США, при этом рост сдержан падением в цене акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.12 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,19%, до 23902,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,23%, до 6991,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — увеличивался на 0,07%, до 2614,21 пункта.
Во вторник американские индексы уменьшились на 1,4-2,9% на фоне распродаж в технологическом секторе. Инвесторы опасались ужесточения государственного регулирования техсектора США из-за недавно разгоревшегося скандала с утечкой информации вокруг компании Facebook.
В среду трейдеры отыгрывают статистику по ВВП США. Так, бюро экономического анализа министерства торговли страны сообщило, что ВВП США в четвертом квартале 2017 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 2,9% в годовом выражении. Итоговый показатель оказался выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост на 2,7%.
"Мы по-прежнему очень оптимистичны на экономическом фронте", — приводит газета The Wall Street Journal слова старшего инвестиционного менеджера в Aberdeen Asset Management Джеймса Эти (James Athey).
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