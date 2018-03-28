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В феврале нормативы ЦБ нарушили 23 кредитные организации
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В феврале нормативы ЦБ нарушили 23 кредитные организации 

Банки.ру 38 минут назад
Фото: Банки.ру
Значения обязательных нормативов в феврале нарушили 23 банка. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России. Отметим, что 16 банков, нарушивших нормативы, находятся в процессе финансового оздоровления, а два банка впоследствии лишились своих лицензий.
Так, московский ОФК Банк, в котором уже с 21 марта введена временная администрация в лице АСВ сроком на шесть месяцев, а также мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца, в феврале 24 дня подряд (с 5 по 28 февраля включительно) нарушал нормативы достаточности собственных средств (Н1.0, Н1.1 и Н1.2). Также на протяжении 23 дней банком не соблюдались требования по нормативу финансового рычага Н1.4, минимальное значение по которому установлено на уровне 3%.
Костромской Конфидэнс Банк в феврале на протяжении одного дня нарушал нормативы достаточности базового (Н1.1) и основного капитала (Н1.2). Стоит отметить, что на начало марта значения нормативов Н1.1 и Н1.2 составили по 6,4%.
Екатеринбургский Уралтрансбанк становится нарушителем нормативов двенадцатый месяц подряд. В феврале на протяжении 19 дней банком не выполнялись все нормативы достаточности капитала: норматив достаточности собственных средств (Н1.0), норматив достаточности базового капитала (Н1.1), норматив достаточности основного капитала (Н1.2) и норматив финансового рычага (Н1.4). На начало нового месяца значения всех вышеуказанных нормативов находились ниже уровня, установленного регулятором.
Банк ВВБ, в котором с 12 декабря действует временная администрация и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, на протяжении 28 дней не выполнял требований нормативов ликвидности (Н2, Н3, Н4), а также нарушал все три норматива достаточности собственных средств и нормативы Н7, Н9.1, Н10.1, и Н12.
Новосибирский банк «Взаимодействие» нормативов в феврале не нарушал, однако на протяжении одного дня допустил снижение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже уровня 5,125%, что отдельно отмечается регулятором в отчетности.
Банки «Кредит Экспресс» и «Алжан» также стали нарушителями обязательных нормативов, установленных ЦБ, в феврале. Впоследствии (2 и 15 марта соответственно) данные банки лишились своих лицензий.
Кроме того, в список нарушителей нормативов попали банки, проходящие процедуру санации, а также не раскрывавшие ранее отчетность на сайте ЦБ. С их перечнем и нарушенными ими нормативами можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.
Значения в ячейках — количество дней в феврале, на протяжении которых кредитная организация нарушала тот или иной норматив.
Цветом в таблице выделены банки, проходящие процедуру финансового оздоровления.
По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации.
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