Великобритания собралась отыграться на российском долге

Идея принадлежит председателю Комитета по иностранным делам Тому Тугендхету. По словам чиновника, лазейки в европейском законодательстве и законодательстве Великобритании позволяют российским банкам (в первую очередь ВТБ ), находящимся под санкциями, выступать в роли организатора выпуска российских бондов.

За последнюю неделю Тугендхед трижды призвал устранить брешь в законодательстве. На идею чиновника обратил внимание министр иностранных дел королевства Борис Джонсон , который назвал предложение интересным.

Россия может брать займы на рынках капиталов ЕС США , несмотря на западные санкции, а потом [на полученные средства] поддерживать связанные с Кремлем банки и энергетические компании, которые [находятся под санкциями и] не могут этого делать самостоятельно», — заявил Тугендхет.

Согласно его предложению, еврооблигациям России необходимо перекрыть доступ к ключевым западным клиринговым компаниям, таким как Euroclear и Clearstream. Это, по словам Тугендхета, позволит воспрепятствовать перепродаже российских облигаций на вторичном рынке, а также отпугнет европейских и американских инвесторов от покупки бумаг.