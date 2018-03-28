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Промсвязьбанк докапитализирован на 113,4 млрд рублей
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Промсвязьбанк докапитализирован на 113,4 млрд рублей 

Банки.ру 32 минуты назад
Департамент корпоративных отношений Банка России 28 марта зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций Промсвязьбанка, размещаемых путем закрытой подписки, общим объемом 50 млрд рублей по номиналу. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.
По данным на сайте Промсвязьбанка, допвыпуск акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10303251В001D от 23 марта 2018 года размещается в пользу Агентства по страхованию вкладов, оплата акций осуществляется единовременно денежными средствами.
Исходя из цены размещения акций, отличающейся от их номинала, фактический объем вливания составил 113 млрд 392,56 млн рублей.
Напомним, Центробанк 15 декабря 2017 года ввел в Промсвязьбанк временную администрацию, а позже принял решение докапитализировать банк за счет средств Фонда консолидации банковского сектора в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства финучреждения. Сообщалось, что на это потребуется 100—200 млрд рублей.
В начале текущего года уставный капитал Промсвязьбанка был уменьшен до 1 рубля.
Позже, 21 марта 2018-го, ЦБ утвердил изменения в план санации Промсвязьбанка и привлек АСВ в качестве инвестора. Предполагалось, что АСВ в результате приобретения допэмиссии банка на 113,4 млрд рублей получит более 99,9% обыкновенных акций банка. При этом совет директоров АСВ 23 марта помимо направления 113,4 млрд рублей, внесенных в его имущество Банком России, на приобретение акций Промсвязьбанка одобрил выкуп агентством у миноритарных акционеров всех принадлежащих им акций банка общей номинальной стоимостью 1 рубль.
План ЦБ также предусматривает оказание банку финансовой помощи агентством.
В январе 2018 года стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
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