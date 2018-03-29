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АСВ отказалось от почти 200 исков к вкладчикам Татфондбанка и Интехбанка
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АСВ отказалось от почти 200 исков к вкладчикам Татфондбанка и Интехбанка 

ТАСС 55 минут назад
Фото: Реальное время
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отказалось от 191 иска на сумму 300 млн рублей к вкладчикам Татфондбанка и Интехбанк, сообщили ТАСС в АСВ.
"В настоящее время после получения от ряда вкладчиков
дополнительных документов и пояснений относительно обстоятельств снятия ими денег со счетов и вкладов, а также анализа вновь появившейся информации проводится корректировка ряда заявленных требований, в том числе по части из них предполагается заявление отказов.
В общей сложности на текущий момент поданы отказы от 191 иска к физическим лицам на общую сумму 0,3 млрд рублей", — сказали в АСВ.
В большинстве случаев причинами отзыва исков стали выявленные дополнительные обстоятельства. «А именно — на фоне массовых снятий денежных средств физическими лицами из касс указанных банков в период неплатежеспособности проводились также нетипичные для подобных ситуаций схемные операции по встречному внесению некоторыми физическими лицами денежных средств в кассу. При совершении подобных операций в основном использовались разные счета. В результате совокупности таких операций реальная сумма полученного некоторыми из физических лиц предпочтительного удовлетворения требований значительно меньше объемов выявленных сомнительных операций и рассчитанных на их основе исковых заявлений», — отметили в АСВ.
Глава АСВ Юрий Исаев в феврале заявил журналистам, что агентство не оспаривает все случаи досрочного закрытия вкладов, однако в случае с банкротством Татфондбанка и Интехбанка агентство подало порядка 500 исков к вкладчикам и примерно половина из них оспорима.
Депутаты Госдумы планируют в апреле подготовить законопроект о защите добросовестных вкладчиков, забравших свои средства накануне отзыва лицензии банка.
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