Звезда «Игры престолов» сыграет в «Чудо-женщине 2» 

Популярный голливудский актер Педро Паскаль исполнит одну из ключевых ролей в фантастическом фильме «Чудо-женщина 2», основанном на комиксах DC. Издание Deadline подчеркивает, что персонаж, которого предстоит ему сыграть, пока держится в секрете. Отметим, что Паскаль уже имел отношение к телевизионному фильму о Чудо-женщине, который был представлен зрителям в 2011 году. Он также сотрудничал ранее с режиссером Пэтти Дженкинс. В сиквеле «Чудо-женщины» также будут сниматься Галь Гадот и Кристен Уиг. Последней предстоит сыграть злодейку Гепардицу. Съемки продолжения, в котором, как ожидается, действие будет происходить в 80-х годах прошлого века, должны стартовать летом 2018 года. Напомним также, что «Чудо-женщина 2» станет первым голливудским блокбастером, съемки которого пройдут по новому кодексу противодействия сексуальным домогательствам, который был разработан в 2017 году американской Гильдией продюсеров в ответ на серию скандалов, потрясших Голливуд. Как эти нововведения скажутся на качестве фильмов и условиях работы их участников, еще предстоит выяснить. "Чудо-женщина", представленная зрителям в 2017 году, оказалась самым успешным фильмом, входящим в киновселенную, основанную на комиксах DC.
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