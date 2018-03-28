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«Тиккурила» арендовала участок в Ломоносовском районе для строительства завода
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«Тиккурила» арендовала участок в Ломоносовском районе для строительства завода 

Ivyborg.ru 1 час назад
Компания «Тиккурила» арендовала участок площадью 6,5 га в Ломоносовском районе, где намеревается построить лакокрасочный завод, сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.
Земельный участок передан инвестору управляющей компанией индустриального парка «Гринстейт» для проведения изыскательских и проектных работ. В дальнейшем компания «Тиккурила» планирует приобрети эту землю и построит на ней завод, центр исследований и разработок, а также склады сырья и готовой продукции.
Напомним, что представители «Тиккурила» впервые подтвердили намерение разместить завод по производству лакокрасочных изделий в Ломоносовском районе региона в июле 2017 года. Договоренности о создании предприятия были достигнуты в феврале 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2018».
Инвестиции в проект оцениваются компанией в 2,4 млрд рублей. На предприятии будет создано 300 рабочих мест.
Строительство объекта начнется в 2019 году, а уже в 2020 компания рассчитывает наладить выпуск 30 млн литров красок в год. В дальнейшем производственные мощности планируют увеличить.
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