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Инвесторы не рискуют вкладываться в золото на фоне роста курса доллара, — Оксана Лукичева, аналитик компании «Открытие Брокер»
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Инвесторы не рискуют вкладываться в золото на фоне роста курса доллара, — Оксана Лукичева, аналитик компании «Открытие Брокер» 

Прайм 53 минуты назад
Фото: Прайм
Однако коррекция фондовых рынков вниз, геополитическая напряжённость, рост инфляционных ожиданий и уход инвесторов из рискованных активов оказывают поддержку страховым металлам.
Запасы в золотых и палладиевых ETF-фондах снизились, запасы в остальных ETF-фондах драгоценных металлов не изменились.
Цены на золото в Шанхае на SGE понизились, стоимость серебра подросла, объёмы торгов упали, курс юаня к доллару США немного слабел.
По данным статистического бюро, нетто-импорт золота из Гонконга в Китай в феврале 2018 г. составил 33,245 тонн против 51,569 тонн в январе 2018 г. Общий импорт золота из Гонконга в Китай составил 34,147 тонн.
Цены на золото протестировали уровень $1356 на фоне роста неопределённости и инфляционных ожиданий, после чего резко понизились к уровню $1339.
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1325-1300, уровни сопротивления — $1345-1365.
Цены на серебро в корреляции с рынком золота протестировали уровень $16,78, после чего понизились к уровню $16,46. Отношение золота к серебру составляет 81,34 пункта. Отношение платины к серебру составляет 57,07 пункта.
Ближайшие уровни поддержки в серебре — $16,20-15,90, уровни сопротивления — $16,55-16,78.
Цены на платину в корреляции с рынком золота вырастали к уровню $966, после чего опустились к уровню $943. Спред между золотом и платиной расширился до $401/унция — страховая функция у платины выражена явно меньше, чем у золота, к тому же металл несет дополнительные риски от возможного снижения экономического роста и промышленного потребления. Спред между платиной и палладием составляет -$29,5/унция.
Ближайшие уровни поддержки в платине — $939-920, уровни сопротивления — $952-966.
Цены на палладий вновь оказались под давлением продаж и опустились к уровню $968.
Ближайшие уровни поддержки в палладии — $967-933, уровни сопротивления — $978-991.
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