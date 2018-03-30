Беларусь поставила в 2017 году в РФ «молочки» почти на $2 млрд 

Беларусь поставила на российский рынок молочной продукции в 2017 году более чем на 1,9 млрд долларов. Об этом говорится в обзоре Белстата.
"Российская Федерация является основным торговым партнером Республики Беларусь. В 2017 году 43,9% экспорта Белоруссии приходилось на долю Российской Федерации, в свою очередь доля импорта из России в Республику Беларусь составила 57,2%", — отметили в Белстате.
Второе после молочной продукции место в белорусском экспорте в РФ занимают грузовые автомобили, которых поставлено на 740,3 млн долларов. Третью позицию занимают поставки мяса и мясных субпродуктов — 693,8 млн долларов. Среди значимых экспортных статей также тракторы и седельные тягачи, запчасти для автомобилей и тракторов, мебель, сельскохозяйственная техника, холодильники, морозильники.
По данным Белстата, в импорте из Российской Федерации преобладают нефть (5,3 млрд долларов), нефтепродукты (1,08 млрд долларов), природный и сжиженный газ (около 2,9 млрд долларов), черные металлы и изделия из них (1,8 млрд долларов), электроэнергия (129,7 млн долларов), легковые автомобили (558 млн долларов), двигатели и электрические генераторы (120,1 млн долларов).
2 апреля 1996 года президентами России и Беларусимв Москве был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Беларуси», положивший начало созданию Союзного государства. По сравнению с 1996 годом объем внешней торговли с Россией увеличился в 5 раз и составил в 2017 году 32,4 млрд долларов против 6,5 млрд долларов в 1996 году.