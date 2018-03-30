Беларусь поставила в 2017 году в РФ «молочки» почти на $2 млрд

Беларусь поставила на российский рынок молочной продукции в 2017 году более чем на 1,9 млрд долларов. Об этом говорится в обзоре Белстата.

Российская Федерация является основным торговым партнером Республики Беларусь. В 2017 году 43,9% экспорта Белоруссии приходилось на долю Российской Федерации, в свою очередь доля импорта из России в Республику Беларусь составила 57,2%", — отметили в Белстате.

Второе после молочной продукции место в белорусском экспорте в РФ занимают грузовые автомобили, которых поставлено на 740,3 млн долларов. Третью позицию занимают поставки мяса и мясных субпродуктов — 693,8 млн долларов. Среди значимых экспортных статей также тракторы и седельные тягачи, запчасти для автомобилей и тракторов, мебель, сельскохозяйственная техника, холодильники, морозильники.

По данным Белстата, в импорте из Российской Федерации преобладают нефть (5,3 млрд долларов), нефтепродукты (1,08 млрд долларов), природный и сжиженный газ (около 2,9 млрд долларов), черные металлы и изделия из них (1,8 млрд долларов), электроэнергия (129,7 млн долларов), легковые автомобили (558 млн долларов), двигатели и электрические генераторы (120,1 млн долларов).