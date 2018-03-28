Brexit лишит Лондон 5 тыс. рабочих мест в финсекторе 

Москва, 28 марта — «Вести. Экономика». Количество рабочих мест в финансовом секторе, которые будут перемещены из Британии или созданы за рубежом к марту 2019 года из-за Brexit, сократилось наполовину по сравнению с шестью месяцами назад — до 5 тыс., сообщили Reuters в компаниях, в которых занята большая часть британских работников из сферы финансов.
Опрос 119 компаний, проведенный Reuters, в соответствии с обзором, опубликованным в сентябре 2017 года, также показал, что Париж обогнал Франкфурт как самое популярное место для новых рабочих мест. Некоторые банки понизили оценки количества рабочих мест, которые им нужно переместить, поскольку они более тщательно рассчитывают, сколько операций в ЕС им необходимо будет проводить, если Британия лишится доступа к единому рынку блока, говорится в исследовании. Более примирительный тон в отношении финансового сектора от правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и прогресс в переговорах с ЕС также повлияли на улучшение ситуации. Полученные данные свидетельствуют о том, что Лондон будет оставаться крупнейшим финансовым центром Европы, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Это поддержит сторонников Brexit, которые до этого заявляли, что угроза потери рабочих мест в одной из крупнейших отраслей Великобритании была преувеличена.Руководители и политики предсказывали массовый отток рабочих мест из Лондона в конкурирующие центры на территории континентальной Европе после того, как Великобритания проголосовала за выход из ЕС летом 2016 года. "Идея падения Лондона (в качестве финансовой столицы Европы) была преувеличена, потому что он сохранит большинство преимуществ, которые сделали его отличным финансовым центром", — сказал Питер Хан, профессор банковского дела в Лондонском институте банковского дела и финансов. Сентябрьский опрос, в котором выяснилось, что компании планируют переместить или создать 10 тыс. рабочих мест на континент до 29 марта 2019 года, когда состоится окончательный Brexit стал нижним пределом в оценке отраслевых групп и финансовых компаний. Эту цифру подтвердил и Банк Англии. Будущее Лондона как финансового центра Европы является одним из самых больших вопросов в переговорах по Brexit, потому что это крупнейший экспортный сектор Великобритании и самый большой источник налоговых поступлений. Конкурирующие города в блоке борются за привлечение высокооплачиваемых банковских рабочих мест и доходов, которые они приносят.