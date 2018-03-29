Глава Института национальной памяти Украины заявил, что латиница усилит русификацию в стране

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что введение латиницы в стране усилит русификацию Украины . Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пост Вятровича в Facebook.

«Последние годы всё больше русскоязычных граждан переходят на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них», — написал он, добавив, что «привычный кириллический русский для многих будет проще, чем незнакомый латинский украинский».

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин согласился подискутировать о введении в стране латиницы наряду с кириллицей.