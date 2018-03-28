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Промсвязьбанк в феврале почти остановил отток денег
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Промсвязьбанк в феврале почти остановил отток денег 

Ведомости 51 минуту назад
Фото: Ведомости
Промсвязьбанку, по данным его отчетности, в феврале почти удалось остановить отток средств компаний. Корпоративные клиенты забрали из банка всего около 4,6 млрд руб. Предыдущие три месяца у банк фиксировал серьезный отток средств компаний: в ноябре они забрали 26,9 млрд, в декабре — 269,4 млрд, в январе — 65,2 млрд К концу февраля в банке остается около 227,7 млрд руб. средств корпоративных клиентов.
Населения на конец февраля держало в Промсвязьбанке столько же денег, сколько до санации — 370,26 млрд руб. После того как ЦБ 15 декабря объявил о ней, вкладчики забрали почти 22 млрд Январь для банковского сектора традиционно — месяц оттока денег населения, в Промсвязьбанке их стало больше почти на 12,8 млрд, а в феврале добавилось еще почти 9 млрд руб.
«Декабрьский отток средств корпоративных клиентов был связаны с паникой, в январе отток был разовый, Промсвязьбанк вернул средства, которые ему предоставляла некая госструктура», — говорит аналитик Fitch Александр Данилов: на конец года от этой госструктуры у банка было 91,66 млрд, а на 1 февраля — 23,9 млрд руб. До сих пор неизвестно, какое из государственных учреждений поддерживал Промсвязьбанк, сообщает Данилов.
Из банка «Возрождение», до недавнего времени родственного Промсвязьбанку (оба до начала санации второго принадлежали братьям Алексею и Дмитрию Ананьеву; теперь работу Промсвязьбанка контролирует ЦБ и готовится передать его правительству, а «Возрождением» владеют структуры, связанные с младшим братом Дмитрием Ананьевым), отток средств продолжается. Компании за февраль забрали из «Возрождения» 2,74 млрд руб., население — 3,64 млрд руб. Совокупно за декабрь, январь и февраль «Возрождение» потеряло 16,58 млрд руб. корпоративных клиентов. Средства населения у банка в декабре существенно увеличивались, а в январе и феврале сокращались, что характерно для банков в первые месяцы года.
Отток средств из «Возрождения» — следствие санации Промсвязьбанка, грядущей смены акционеров (Дмитрий Ананьев должен продать банк из-за неудовлетворительной деловой репутации; на покупку банка претендует фонд Bonum Capital, близкий к сенатору Сулейману Керимову. — «Ведомости»), а также проходящая в банке проверка ЦБ, считает Данилов. Запас ликвидности у банка хороший, указыват он: как минимум 50 млрд руб. быстрой ликвидности по состоянию на 1 февраля.
«Ведомсти» направили запросы представителям Просвязьбанка и «Возрождения».
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