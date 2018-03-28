Орловских депутатов заверили в безопасности завода ПВХ-покрытий

На профильном комитете горсовета Орла , 28 марта, выступил руководитель департамента промышленности региона Геннадий Парахин . Чиновник заверил народных избранников, что открытие завода напольных ПВХ-покрытий в черте города не представляет экологической опасности.

Пресс-служба горсовета цитирует Парахина, убеждающего депутатов внести поправки в правила землепользования и застройки в части изменения санитарно-защитной зоны с третьего класса опасности на второй.

«После запуска завода предусмотрено проведение экологических измерений. В случае, если будет обнаружены изменения хотя бы по одному из показателей — компания берет на себя все расходы по немедленному устранению этих нарушений», — разъяснил Геннадий Парахин.

Чиновник сообщил, что на предприятии предусмотрена транспортировка отходов. Что касается вредных веществ, по мнению господина Парахина, они присутствуют только в зоне химической обработки и она будет закрыта. Таким образом выбросы поступают в печи и там сгорают. Выбросы в атмосферу составят «меньше 0,5% веществ», цитирует пресс-служба.

Обращаясь к депутатам, Геннадий Парахин подчеркнул, что этот завод очень важен для развития экономики Орловской области . В проект планируют вложить 2,4 млрд рублей. Будет около 230 новых рабочих мест. Компания выкупила площадку бывшего завода «Монолит» под строительство там логистического центра.

Решение о принятии поправок в ПЗЗ будет принято или отклонено на сессии 29 марта. Далее инвестор разработает проект и получит разрешение на строительство, позднее запланируют дополнительные экспертизы.

ООО «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток» приобрело имущественный комплекс ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» на улице Итальянская в Орле в 2017 году. О планах по строительству завода напольных ПВХ-покрытий стало известно в сентябре. На публичных слушаниях в феврале 2018 года орловцы выступили против вредного производства в черте города. В марте начали проводить пикеты на эту тему у областной и городской администраций. Направлено обращение в прокуратуру региона с просьбой проверить законность действий инвестора и чиновников.

По данным kartoteka.ru, ООО «АйВиСи-Восток» учреждено 2007 году. Уставный капитал — 10 млн рублей. Основной вид деятельности — производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве. Выручка компании в 2015 году составила более 1,5 млрд рублей. 100% акций компании принадлежит ЗАО «Флоринг ХL Б. В.», зарегистрированному в Нидерландах

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Полуэктова и Клычкова попросили разобраться с заводом ПВХ В Орле прошли пикеты против завода напольных покрытий

Орловцы выступили против завода напольных ПВХ-покрытий