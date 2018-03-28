Игорный бизнес принёс бюджету Приморья за январь и февраль 17,8 млн рублей

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Приморского края на 1 марта 2018 года составила около 18 млн рублей. Об этом говорится в «Отчёте об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда по состоянию на 01 марта 2018 года», опубликованном на сайте администрации Приморского края.

Согласно отчёту, на 1 марта поступления налога на игорный бизнес составили 17,8 млн рублей. За февраль сумма налоговых поступлений составила 9,1 млн рублей.