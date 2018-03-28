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Игорный бизнес принёс бюджету Приморья за январь и февраль 17,8 млн рублей
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Игорный бизнес принёс бюджету Приморья за январь и февраль 17,8 млн рублей 

Чемпионат.com 55 минут назад
Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Приморского края на 1 марта 2018 года составила около 18 млн рублей. Об этом говорится в «Отчёте об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда по состоянию на 01 марта 2018 года», опубликованном на сайте администрации Приморского края.
Согласно отчёту, на 1 марта поступления налога на игорный бизнес составили 17,8 млн рублей. За февраль сумма налоговых поступлений составила 9,1 млн рублей.
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