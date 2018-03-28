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Недельная инфляция в РФ четвертую неделю — 0,1%
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Недельная инфляция в РФ четвертую неделю — 0,1% 

Вести.Ru 20 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 28 марта — «Вести. Экономика». Недельная инфляция в РФ с 20 по 26 марта четвертую неделю подряд составила 0,1%, сообщил сегодня Росстат.
"За период с 20 по 26 марта 2018 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала марта — 100,3%, с начала года — 100,8% (март 2017 г. : в целом за месяц — 100,1%, с начала года — 101,0%)", — сообщается в сводке ведомства. За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 1,8%, сахар — на 0,9%, пшено — на 0,7%, соль — на 0,2%. Одновременно крупа гречневая подешевела на 1,3%, свинина, куры, карамель — на 0,2-0,3%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на капусту белокочанную — 5,5%, картофель, лук, морковь, помидоры, яблоки — 1,3-3,3%. В то же время огурцы стали дешевле на 5,6%. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились. Как сообщали «Вести. Экономика», инфляция в РФ за февраль снизилась до 0,2% с 0,3% в январе 2018 г. В январе-феврале цены выросли на 0,2%, что в 4 раза меньше, чем в январе-феврале 2017 г. (0,8%). По мартовскому прогнозу ЦБ РФ, инфляция составит 3-4% в 2018 г. и будет находиться вблизи 4% в 2019 г.
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