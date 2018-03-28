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Финсектор Великобритании может лишиться 5 тыс. рабочих мест к марту 2019 года
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Финсектор Великобритании может лишиться 5 тыс. рабочих мест к марту 2019 года 

Банки.ру 29 минут назад
Число рабочих мест в финансовом секторе, которые будут перенесены из Великобритании за рубеж к марту 2019 года, может составить 5 тыс. вместо ожидавшихся ранее 10 тыс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос 119 компаний, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Согласно данным опроса, Париж обогнал Франкфурт по популярности в качестве места перевода сотрудников. Более половины опрошенных компаний сообщили, что им придется перевести персонал или реструктурировать свой бизнес из-за Brexit. Четверть респондентов сказали, что это не повлияет на их работу, а остальные заявили, что не знают или все еще размышляют над своими планами.
Прогнозируемое число сотрудников, которые будут переведены из Великобритании, сократилось из-за того, что некоторые банки более тщательно обдумали будущий объем операций в ЕС после потери доступа к единому рынку.
Полученные данные свидетельствуют также о том, что Лондон останется крупнейшим финансовым центром Европы, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Благоприятно на оценках сказались результаты последних переговоров по Brexit между ЕС и Великобританией.
Стороны 19 марта договорились о переходном периоде в 21 месяц, что даст время для переговоров о будущих торговых связях. Сделка смягчает опасения рынков по поводу «жесткого» выхода Великобритании из ЕС.
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