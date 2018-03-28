Недельная инфляция в России вновь составила 0,1%

Потребительский цены в России за период с 20 по 26 марта выросли на 0,1%, свидетельствуют данные, опубликованные в среду Росстатом . На этом уровне инфляция в стране держится четвертую неделю подряд.

С начала марта цены выросли на 0,3%, с начала года — на 0,8%. В целом за март 2017 года инфляция в стране составила 0,1%, напоминает статистическое ведомство.

«За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 1,8%, сахар — на 0,9%, пшено — на 0,7%, соль — на 0,2%. Одновременно крупа гречневая подешевела на 1,3%, свинина, куры, карамель — на 0,2—0,3%, — говорится в сообщении Росстата. — Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на капусту белокочанную — 5,5%, картофель, лук, морковь, помидоры, яблоки — 1,3—3,3%. В то же время огурцы стали дешевле на 5,6%». При этом цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю практически не изменились.

Минэкономразвития ранее прогнозировали, что в марте инфляция в РФ составит 0,2—0,3% месяц к месяцу, в годовом выражении — 2,2—2,3%. В министерстве ожидают, что в июне годовые темпы роста цен могут опуститься ниже 2%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России 23 марта завила, что во II квартале инфляция достигнет минимума из-за эффекта базы прошлого года по продовольствию, а далее годовая инфляция начнет постепенно возвращаться к 4%. По прогнозу ЦБ, инфляция составит 3—4% в 2018 году и будет находиться вблизи 4% в 2019-м.

Как сообщалось ранее, в феврале потребительские цены в России выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовая инфляция не изменилась относительно январского уровня, составив 2,2%.