При реализации проекта ТОР «Тольятти» в региональный бюджет поступило 23 млн руб. налогов

Об этом на заседании городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сообщила и. о. руководителя департамента экономического развития администрации Тольятти Лариса Названова.

Она напомнила, что проект ТОСЭР «Тольятти» реализуется с сентября 2016 года. За этот период в региональную комиссию по рассмотрению заявок от потенциальных резидентов поступило 24 заявки, все они были одобрены. На данный момент подписаны соглашения с 22 компаниями.

При реализации их проектов запланировано создание 3,5 тыс. новых рабочих мест и вложение инвестиций в размере 4,4 млрд рублей.

Заявки двух других компаний также уже одобрены, но официально они еще не включены в реестр резидентов. Данные организации планируют создать 258 рабочих мест и инвестировать 320 млн рублей.

По итогам 2017 года ТОСЭР Тольятти перевыполнил целевой показатель по созданию рабочих мест, установленный соглашением между администрацией города, правительством Самарской области Минэкономразвития РФ . Данный показатель составлял 470 рабочих мест, тогда как по факту резидентами было создано 701 рабочее место.

По данным налоговых органов, в результате реализации проекта ТОСЭР в местный бюджет поступило 6,5 млн руб., в региональный — 25,3 млн руб., в том числе объем страховых взносов (связанных непосредственно с рабочими местами) — 11,9 млн рублей.