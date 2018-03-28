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В Самарской области 11 компаний «попались» на производстве некачественной молочки
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В Самарской области 11 компаний «попались» на производстве некачественной молочки 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарской области 24% молочных продуктов производят с нарушением технологии. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Владимир Кооп.
— В 2015 году доля контрафакта была огромной — 62%! — рассказал Владимир Кооп. — Сейчас же некачественной молочки стало меньше примерно в три раза.
По его словам, некачественные молочные продукты по большей части идут не на прилавки магазинов. Их отправляют по госконтрактам в школы, детские сады и больницы. Также нечистые на руку производители поставляют продукцию в другие регионы. В списках «отличившихся» 11 молочных ферм Кошкинского, Красноярского района, Елховки и другие производители 63 региона. Кроме того, некачественную продукцию поставляли из других областей, например из Оренбургской.
— В судах мы пытаемся доказать их вину, а представители компаний говорят: «Это не наша обертка, кто-то под нас подделывается», — пояснил Владимир Кооп.
Штрафы не пугают производителей контрафакта. Потерянные 300 тысяч они возвращают себе за несколько дней. Помимо этого наказания, Владимир Кооп предлагает отбирать у производителей оборудование.
Такое же предложение озвучили и депутаты Самарской губернской думы. Для фермеров уже существует система «Меркурий». Она предусматривает электронное оформление документов.
Фермеры вносят в бесплатную компьютерную программу все сведения о продукции. К примеру, вес коровы и её породу. Далее товар покупают переработчики. Они заносят в систему данные о количестве приобретенного мяса и весе изготовленных полуфабрикатов.
Программа «Меркурий» фиксирует и информацию о магазине, на прилавки которого поступает продукция. Получается, что потребители могут отследить путь товара буквально от коровы до прилавка магазина.
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