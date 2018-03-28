В Самарской области 11 компаний «попались» на производстве некачественной молочки

Самарской области 24% молочных продуктов производят с нарушением технологии. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Владимир Кооп.

— В 2015 году доля контрафакта была огромной — 62%! — рассказал Владимир Кооп. — Сейчас же некачественной молочки стало меньше примерно в три раза.

По его словам, некачественные молочные продукты по большей части идут не на прилавки магазинов. Их отправляют по госконтрактам в школы, детские сады и больницы. Также нечистые на руку производители поставляют продукцию в другие регионы. В списках «отличившихся» 11 молочных ферм Кошкинского, Красноярского района, Елховки и другие производители 63 региона. Кроме того, некачественную продукцию поставляли из других областей, например из Оренбургской.

— В судах мы пытаемся доказать их вину, а представители компаний говорят: «Это не наша обертка, кто-то под нас подделывается», — пояснил Владимир Кооп.

Штрафы не пугают производителей контрафакта. Потерянные 300 тысяч они возвращают себе за несколько дней. Помимо этого наказания, Владимир Кооп предлагает отбирать у производителей оборудование.

Такое же предложение озвучили и депутаты Самарской губернской думы. Для фермеров уже существует система «Меркурий». Она предусматривает электронное оформление документов.

Фермеры вносят в бесплатную компьютерную программу все сведения о продукции. К примеру, вес коровы и её породу. Далее товар покупают переработчики. Они заносят в систему данные о количестве приобретенного мяса и весе изготовленных полуфабрикатов.

Программа «Меркурий» фиксирует и информацию о магазине, на прилавки которого поступает продукция. Получается, что потребители могут отследить путь товара буквально от коровы до прилавка магазина.