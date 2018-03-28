Чистая прибыль МКБ за два месяца выросла на 28,4% — до 4,4 млрд рублей

Чистая прибыль после налогообложения Московского кредитного банка за январь-февраль 2018 года по РСБУ составила 4,4 млрд руб., сообщает кредитная организация.

«Чистая прибыль Банка после налогообложения по итогам двух месяцев 2018 года составила 4,4 млрд рублей, увеличившись на 28,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года», — говорится в сообщении.

«Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии со стандартом «Базель III», составил на отчетную дату 250,2 млрд руб. Совокупные активы Банка по состоянию на 1 марта 2018 года составили 1 756,2 млрд руб.», — говорится в пресс-релизе.