Чистая прибыль МКБ по МСФО в 2017 г выросла в 1,9 раза

Чистая прибыль Московского кредитного банка (МКБ) по МСФО по итогам 2017 года выросла в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20,703 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

Прибыль банка до налогообложения за тот же период выросла почти в 2 раза, до 26,8 миллиарда рублей. Чистый процентный доход МКБ увеличился на 12,4% — до 45,28 миллиарда рублей. Операционные доходы составили 43,84 миллиарда рублей, показав рост в 1,5 раза.

Активы банка по состоянию на 31 декабря 2017 года составили 1,89 триллиона рублей против 1,57 триллиона рублей на 31 декабря 2016 года. Обязательства банка на ту же дату составили 1,71 триллиона рублей против 1,46 триллиона рублей на конец предыдущего года. Собственные средства банка на 31 декабря достигли 177,6 миллиарда рублей против 103,4 миллиарда рублей на конец 2016 года.

КРЕДИТЫ И КАПИТАЛ

Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился в 2017 году на 22,8% и достиг 818,8 миллиарда рублей, что, по данным банка, было обусловлено ростом корпоративного кредитного портфеля за отчетный период на 29,1%, до 731,1 миллиарда рублей преимущественно за счет кредитов, выданных высококачественным корпоративным клиентам. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле выросла с 84,9% на конец 2016 года до 89,3% по итогам 2017 года. В то же время объем розничного кредитного портфеля за 2017 год снизился на 12,8%, до 87,7 миллиарда рублей.

Доля неработающих кредитов (с просрочкой более 90 дней) увеличилась за год на 0,1 процентного пункта до 2,4%, что, по оценке банка, преимущественно обусловлено ухудшением финансового состояния крупного заемщика из сектора промышленного строительства при положительной динамике по остальному портфелю. Объем резервов на возможные потери по ссудам составил 50,1 миллиарда рублей, коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов сохранился на высоком уровне и составил 253,7% по итогам 2017 года.

Счета и депозиты клиентов банка выросли на 36,6% за 2017 год — до 941,7 миллиарда рублей и составили 55% от совокупных обязательств банка. Депозиты корпоративных и розничных клиентов в прошлом году продемонстрировали стабильную динамику, увеличившись за год на 47,6% и 17,1%, до 650,5 миллиарда рублей и 291,2 миллиарда рублей соответственно.

Коэффициент достаточности капитала банка укрепился с 14,7% на конец 2016 года до 23,4% по итогам 2017 года, коэффициент достаточности капитала первого уровня увеличился за год с 9,4% до 15%. Совокупный капитал Банка по Базельским стандартам увеличился за 2017 год на 71,7% с 159,8 миллиарда рублей до 274,4 миллиарда рублей. По данным МКБ, рост совокупного капитала банка был преимущественно сформирован за счет внешних источников.

Показатели рентабельности собственного капитала (ROAE) и рентабельности активов (ROAA) МКБ достигли 17,8% и 1,2% соответственно, продемонстрировав рост за 2017 год.