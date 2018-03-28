Самарский филиал Группы Ренессанс Страхование возглавил Виктор Тягунов.

До прихода в Группу Ренессанс страхование последние три года он возглавлял Управление продаж продуктов благосостояния Уральского банка Сбербанка России , где отвечал за развитие продаж страховых, пенсионных и инвестиционных продуктов на территории четырех субъектов Уральского региона.

У Тягунова 12 летний опыт работы в банковской сфере, более четырех лет в банковском страховании. С отличием окончил Новосибирский Военный Институт Внутренних Войск МВД России по специальности «юриспруденция», в 2010 г. получил сертификацию специалиста финансового рынка в Уральском институте Фондового рынка, в 2014 г. успешно закончил программу корпоративного МВА «Сбербанк 500 — программа для лидеров» в АНО «Корпоративный университет Сбербанка» России — INSEAD — НОУ «Российская экономическая школа».

В зоне ответственности Виктора Тягунова на текущей должности будет находится общее руководство филиалом и реализация стратегии Группы Ренессанс страхование в регионе: укрепление позиций компании на Самарском рынке, развитие розничных и корпоративных продаж.