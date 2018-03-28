Ещё
Деньги на оборудование в Татарстане получат более 50 бизнес-проектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Деньги на оборудование в Татарстане получат более 50 бизнес-проектов 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Лизинговая компания Республики Татарстан готова обеспечить финансированием более 50 проектов. Общая сумма финансирования составит 1,7 миллиардов рублей. Средства в рамках программы выделяются бизнесменам на закупку оборудования, напомнили в ходе заседания комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству. Замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин полагает, что программа позволит представителям малого и среднего бизнеса лучше развиваться, получая, на льготных условиях, доступ к высокотехнологичному оборудованию.
Казанский репортер: последние новости
Бизнесмены стали рекордсменами по кредитам в Татарстане Имущество Спурт банка оценили в 2,9 миллиардов рублей Татарстан закупил у «Татнефти» дизтопливо на 2,7 млрд рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Петербурге загорелся многоэтажный дом73
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома35
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово270
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр97
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово148
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение