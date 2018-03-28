Деньги на оборудование в Татарстане получат более 50 бизнес-проектов 

Лизинговая компания Республики Татарстан готова обеспечить финансированием более 50 проектов. Общая сумма финансирования составит 1,7 миллиардов рублей. Средства в рамках программы выделяются бизнесменам на закупку оборудования, напомнили в ходе заседания комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству. Замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин полагает, что программа позволит представителям малого и среднего бизнеса лучше развиваться, получая, на льготных условиях, доступ к высокотехнологичному оборудованию.