США убеждают, что запретили давать оружие ультрас из «Азова»

Об этом говорится в статье американского издания The Hill.

«Малозаметное положение 2232-страничного законопроекта о государственных расходах, принятого на прошлой неделе, запрещает США предоставлять оружие скандальному ультранационалистическому военному отряду в Украине , который открыто принимает неонацистов в свои ряды», — пишет автор материала.

По данным издания, в течение последних трех лет Конгресс пытался внести наложить запрет на продажу оружия «Азову» в законе о помощи Украине, но каждый год эта норма удалялась из законопроекта накануне голосования.

«Однако нынешний законопроект о финансировании на общую сумму 1,3 млрд долларов предусматривает, что «никакие средства, предоставленные этим документом, не могут быть использованы для предоставления вооружения, обучение или другой помощи батальону Азов »», — говорится в статье.

В то же время с законом могут вновь возникнуть проблемы. Издание называет формирование батальоном Азов, хотя оно уже переформатировалось в отдельный отряд спецназначения Нацгвардии «Азов» и входит в состав воинской части 3057 НГУ.

Издание отмечает, что неизвестно, получал ли «Азов» американскую помощь раньше. В начале 2018 года пресс-служба Национальной гвардии заявила, что никакого летального вооружения (ПТРК и гранатометов) американского производства в подразделении 3057, куда входит «Азов», нет.