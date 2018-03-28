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США убеждают, что запретили давать оружие ультрас из «Азова»
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США убеждают, что запретили давать оружие ультрас из «Азова» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в статье американского издания The Hill.
«Малозаметное положение 2232-страничного законопроекта о государственных расходах, принятого на прошлой неделе, запрещает США предоставлять оружие скандальному ультранационалистическому военному отряду в Украине, который открыто принимает неонацистов в свои ряды», — пишет автор материала.
По данным издания, в течение последних трех лет Конгресс пытался внести наложить запрет на продажу оружия «Азову» в законе о помощи Украине, но каждый год эта норма удалялась из законопроекта накануне голосования.
«Однако нынешний законопроект о финансировании на общую сумму 1,3 млрд долларов предусматривает, что «никакие средства, предоставленные этим документом, не могут быть использованы для предоставления вооружения, обучение или другой помощи батальону Азов»», — говорится в статье.
В то же время с законом могут вновь возникнуть проблемы. Издание называет формирование батальоном Азов, хотя оно уже переформатировалось в отдельный отряд спецназначения Нацгвардии «Азов» и входит в состав воинской части 3057 НГУ.
Издание отмечает, что неизвестно, получал ли «Азов» американскую помощь раньше. В начале 2018 года пресс-служба Национальной гвардии заявила, что никакого летального вооружения (ПТРК и гранатометов) американского производства в подразделении 3057, куда входит «Азов», нет.
В конце ноября Bellingcat сообщил о том, что полк «Азов» уже давно использует американское оружие. Как стало известно, компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, поставляет на Украину гранатометы, в частности типа PSRL — созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7. Главный директор компании Ричард Вендивер заявлял, что начал сотрудничество с Украиной еще два года назад, и первые поставки гранатометов пошли на Украину в 2016-м на нужды Нацгвардии, которой подчиняется «Азов».
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