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Клиент взыскал с юристов за нерасторопность двойной гонорар
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Клиент взыскал с юристов за нерасторопность двойной гонорар 

Legal.Report 1 час назад
В Москве суд взыскал с юридической компании более 100 000 руб. за то, что она так и не приступила к решению жилищных проблем своего клиента.
Москвич обратился в ООО «Центр правовой поддержки», официально расположенный в проезде Кадомцева, за помощью в решении жилищных вопросов. С клиентом был заключен договор об оказании юридических услуг. Фирма взялась сделать правовой анализ ситуации и представлять интересы клиента в суде первой инстанции с подготовкой необходимых документов до вынесения решения суда. В соответствии с условиями договора юристы должны были приступить к оказанию услуг в кратчайшие сроки. За это клиент заплатил компании 46 000 руб.
Однако свои обязательства фирма не выполнила. Клиент не один раз пытался договориться с юристами по вопросу составления искового заявления, но документ так и не был оформлен и, соответственно, не был направлен в суд.
В результате клиент написал заявление о расторжении договора с компанией и возврате уплаченной суммы в связи с невыполнением условий договора. Поскольку фирма деньги не возвращала, был подан иск к компании в Останкинский районный суд Москвы. Рассмотрев дело, суд взыскал с ООО «Центр правовой поддержки» в пользу клиента 46 000 руб., уплаченных по договору, неустойку в 45 000 руб., компенсацию морального вреда в 1000 руб., убытки в 1400 руб. и штраф в 20 000 руб. за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. Всего юристы должны выплатить клиенту 113 400 руб.
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