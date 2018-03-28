Российские компании в 2018-2026 годах должны пробурить 80 скважин на шельфе Арктики

Кирилл Молодцов Российские нефтегазовые компании должны пробурить в 2018-2026 годах около 80 скважин на шельфе Арктики, сообщил в авторской колонке для « Российской газеты » заместитель министра энергетики РФ

«В период с 2018 по 2026 год предусмотрено бурение около 80 разведочных скважин. Основная фаза разведочного бурения придется на 2020-2022 годы», — отметил Молодцов.

Он пояснил, что начиная с 2019 года работы по бурению разведочных и поисковых скважин будут активно вестись в акваториях Баренцева и Карского морей. Всего сегодня на шельфе Арктики России открыто 33 месторождения, начальные извлекаемые суммарные ресурсы углеводородного сырья акваторий арктических морей оценены примерно в 120 млрд тонн условного топлива.

Молодцов также сообщил, что в 2017 году в Арктике было добыто 96,2 млн тонн нефти (прирост на 3,8% к показателю 2016 года) и 568,9 млрд кубометров газа (прирост на 9,6%).

Доля добычи нефти в арктической зоне с 2007 по 2017 год увеличилась с 11,8% до 17,6% от общероссийской, к 2035 году этот показатель возрастет до 26%.

По словам Молодцова, в 2018 году планируется ввести в разработку Тагульское, Кынское и Часельское месторождения.