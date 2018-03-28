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Чистый убыток Бинбанка за февраль составил 16,7 млрд рублей
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Чистый убыток Бинбанка за февраль составил 16,7 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Чистый убыток Бинбанка за февраль 2018 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил 16,7 млрд рублей против прибыли в 29,4 млн рублей в январе, следует из материалов кредитной организации.
Активы банка показали рост на 1% и на 1 марта составили 1,3 трлн рублей, кредитный портфель банка, в свою очередь, сократился за февраль на 0,4%, до 140,8 млрд рублей. Просроченная задолженность в кредитном портфеле банка сократилась на 0,38%, до 26,6 млрд рублей.
Вклады физлиц за февраль показали рост на 0,7%, до 509,6 млрд рублей, средства предприятий и организаций также выросли и на отчетную дату составили 82,7 млрд рублей (+2,4% за месяц).
Банк России с 15 декабря 2017 года возложил функции временной администрации по управлению Бинбанком на УК Фонда консолидации банковского сектора. При этом 23 марта регулятор снял с УК ФКБС функции временной администрации в Бинбанке в связи с формированием органов управления кредитной организации.
В начале марта ЦБ также сообщил, что докапитализирует Бинбанк на 56,9 млрд руб. и объединит его с банком ФК «Открытие» до 1 апреля 2019 года.
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