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Капитал банка «ФК Открытие» по итогам февраля вырос до 200,8 млрд руб
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Капитал банка «ФК Открытие» по итогам февраля вырос до 200,8 млрд руб 

Прайм 12 часов назад
Фото: Прайм
Капитал санируемого банка «ФК Открытие» по итогам февраля достиг 200,806 миллиарда рублей, увеличившись за месяц почти на 3 миллиарда рублей, свидетельствует отчетность банка по РСБУ, опубликованная на сайте ЦБ.
На 1 февраля размер собственных средств банка составлял 197,81 миллиарда рублей.
С августа прошлого года банк «ФК Открытие» проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк России 11 декабря сообщил, что приобрел дополнительный выпуск обыкновенных акций «ФК Открытие» на сумму 456,2 миллиарда рублей. В результате регулятор стал владельцем свыше 99,9% акций этого банка.
Банк России в начале марта сообщил, что планирует провести объединение «ФК Открытие» с также санируемым ЦБ Бинбанком до 1 апреля 2019 года.
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