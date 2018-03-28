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Чистый убыток банка «ФК Открытие» сократился за месяц на 30%, до 6 млрд рублей
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Чистый убыток банка «ФК Открытие» сократился за месяц на 30%, до 6 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Чистый убыток банка «ФК Открытие» по РСБУ за февраль сократился на 30%, до 6,08 млрд рублей с 8,8 млрд рублей, следует из материалов кредитной организации.
Кредитный портфель банка за месяц сократился на 0,65%, до 777,6 млрд рублей. Просроченная задолженность увеличилась на 2% и на 1 марта составила 172,9 млрд рублей. Активы банка сократились в феврале на 7%, до 2,1 трлн рублей.
Вклады физлиц на отчетную дату достигли 439,2 млрд рублей (прирост 5,7% за месяц). Средства предприятий и организаций сократились на 8%, до 335,6 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что наблюдательный совет банка «Открытие» утвердил бизнес-план на 2018 год, согласно которому кредитная организация должна получить прибыль по МСФО по итогам 2018 года.
С августа 2017 года банк «ФК Открытие» находится на санации. С 1 января 2018 года Михаил Задорнов, ранее возглавлявший банк ВТБ 24, занимает пост председателя правления «ФК Открытие». До объявления о санации основным акционером банка был "Открытие Холдинг", совладельцем которого является Вадим Беляев.
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