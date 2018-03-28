Чистый убыток банка «ФК Открытие» сократился за месяц на 30%, до 6 млрд рублей

Кредитный портфель банка за месяц сократился на 0,65%, до 777,6 млрд рублей. Просроченная задолженность увеличилась на 2% и на 1 марта составила 172,9 млрд рублей. Активы банка сократились в феврале на 7%, до 2,1 трлн рублей.

Вклады физлиц на отчетную дату достигли 439,2 млрд рублей (прирост 5,7% за месяц). Средства предприятий и организаций сократились на 8%, до 335,6 млрд рублей.