Отрицательный капитал «Рост банка» и «Траста» на 1 марта составил 426,4 и 196,8 млрд руб 

Отрицательный капитал санируемых "Рост банка" и банка «Траст» составил на 1 марта 426,4 миллиарда рублей и 196,8 миллиарда рублей соответственно, свидетельствует отчетность банка по РСБУ, опубликованная на сайте ЦБ.
На 1 февраля капитал «Рост банка» составлял минус 421,3 миллиарда рублей. Таким образом, отрицательный капитал банка за месяц увеличился на 5,1 миллиарда рублей.
Капитал банка «Траст» на 1 февраля составлял минус 190,6 миллиарда рублей, увеличение по сравнению с данными на 1 марта составило 6,2 миллиарда рублей.
С середины марта банк «Траст» и «Рост банк» проходят процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Эти кредитные организации входят в группы уже санируемых через ФКБС банка «ФК Открытие» и Бинбанка соответственно.
В понедельник источник в финансово-экономическом блоке сообщил журналистам, что на базе этих банков, скорее всего, будет создан банк «плохих» долгов. О том, что обсуждается идея создания спецбанка в начале февраля заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, однако она назвала ее сложнореализуемой. Тогда же глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов называл «Траст» и «Рост банк» наиболее вероятными кандидатами на роль банка для консолидации «плохих» активов.