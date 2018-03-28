Отрицательный капитал «Рост банка» и «Траста» на 1 марта составил 426,4 и 196,8 млрд руб

Отрицательный капитал санируемых "Рост банка" банка «Траст» составил на 1 марта 426,4 миллиарда рублей и 196,8 миллиарда рублей соответственно, свидетельствует отчетность банка по РСБУ, опубликованная на сайте ЦБ.

На 1 февраля капитал «Рост банка» составлял минус 421,3 миллиарда рублей. Таким образом, отрицательный капитал банка за месяц увеличился на 5,1 миллиарда рублей.

Капитал банка «Траст» на 1 февраля составлял минус 190,6 миллиарда рублей, увеличение по сравнению с данными на 1 марта составило 6,2 миллиарда рублей.

С середины марта банк «Траст» и «Рост банк» проходят процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Эти кредитные организации входят в группы уже санируемых через ФКБС банка «ФК Открытие» Бинбанка соответственно.