Эксперты назвали основные риски в экономике ближайших соседей России

Белоруссия завершила 2017 год ростом экономики на 2,4%, практически возместив падение на 2,5% в предыдущем году. Инфляция в декабре составила 4,6% год к году, что стало самым низким показателем за последние 20 лет. В 2018-м власти ожидают роста экономики на 3,5%.

С одной стороны, экономическая ситуация в Беларуси стабилизировалась, с другой — объемы продажи наличной валюты населением стали сокращаться. «Белоруссии предстоит приспособиться к изменениям в платежном балансе, так как население уже замедлило продажу валюты. Как следствие, резервы могут лишиться подпитки в 2 млрд долларов в год», — указано в резюме обзора. Кроме того, цель по средней зарплате в 1 тыс. белорусских рублей была практически достигнута ценой 20-процентного реального роста заработной платы, что может пошатнуть платежный баланс, добавляют эксперты.

При этом они констатируют, что риски по внешнему долгу существенно снизились после того, как Белоруссия дважды привлекла средства по еврооблигациям на общую сумму 2 млрд долларов. В числе прочего также отмечается, что «степень участия государства в экономике остается высокой как в сфере госпредприятий, так и в сфере ценообразования».

Экономика Казахстана в 2017 году восстановилась на фоне цен на нефть и увеличения соцрасходов по госпрограмме поддержки жилья. Рост ВВП составил 4%. Инфляция продолжила замедляться, закончив 2017 год на уровне 7,1% (декабрь к декабрю).

Страна, несмотря на соглашение с ОПЕК , увеличила добычу нефти в 2017 году. В обзоре отмечается, что Казахстан лишь номинально участвует в сделке ОПЕК по снижению добычи нефти. По словам правительства, ОПЕК может освободить Казахстан от требований, если стране будет «сложно» сократить производство. В итоге добыча нефти лишь растет. Если бы Казахстан был более крупным игроком, это бы могло привести к ответным мерам со стороны ОПЕК.

В банковском секторе Казахстана продолжается расчистка. После года активности в сделках слияния и поглощения, а также отзыва лицензий основное внимание направлено на банк RBK, где объемы денежных вливаний и списания активов во много раз превзошли просроченную задолженность, показанную в отчетности. Уточняется, что RBK, занимающий девятое место по активам в банковской системе Казахстана, и Qazaq Banki (13-е место) решили не продолжать процесс слияния. В настоящее время идет докапитализация банка RBK, которая снова дает понять реальный, в сравнении с отчетным, объем проблемных активов, указано в докладе. «Процесс с RBK может быть показательным в плане того, насколько объемными могут быть вливания в другие банки для их оздоровления», — отмечают экономисты.

Украина «продолжает идти по пути реформ, но предстоящие выборы требуют нелегких политических решений. Повышение социальных расходов уже разогнало инфляцию и повлекло за собой рост ставки. Спор с »Газпромом» может кардинально изменить сложившееся спокойствие на рынке газа», говорится в резюме доклада.

Прирост экономики Украины за 2017 год оценивается в 2,3%. В IV квартале произошло замедление до 1,8% в годовом выражении — вероятно, ввиду роста импорта, профинансированного стремительным увеличением зарплат. Повышение социальных расходов привело к разогреву инфляции. Прошедший год завершился на уровне 13,7% (декабрь к декабрю), а в текущем инфляция ускорилась до 14% в годовом выражении в феврале.

Основным драйвером роста остается спрос населения при двузначном росте реальных зарплат. Перед выборами правительство планирует снова проиндексировать минимальную заработную плату, указывают экономисты.

В обзоре также говорится о том, что международные кредиторы оказались недовольны последней редакцией закона об антикоррупционном суде, что может задержать поступление в страну очередных траншей кредитов.

Кроме того, Украина резко нарастила долг после начала реформ, причем 70% долга — в иностранной валюте. Минфин планирует постепенно замещать долларовый долг гривневым.