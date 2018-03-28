Рынок жилья Израиля замедляется, а объем ипотечных кредитов растет

В январе и феврале 2018 года было выдано кредитов в сумме на $2,5 млрд, что на 5% больше, чем в аналогичные месяцы прошлого года. Маркетинговые источники отмечают, что в марте эта цифра достигнет $1,3 млрд, что также на 5% больше, чем в марте 2017 года, сообщает Globes.

В результате, общее количество новых ипотечных кредитов в первом квартале 2018 года составит $3,9 млрд Хотя это все еще ниже рекордного показателя в $4,3 млрд в первом квартале 2016 года.

Сохраняется незначительное повышение процентных ставок. Средний фиксированный годовой процент в феврале составил 5,21% по сравнению с 5% в конце 2017 года. Хотя число займов упало в 2017 году по сравнению с 2016 годом, а цены на жилье слегка смягчились, доходы банков выросли из-за повышения процентных ставок.