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Рынок жилья Израиля замедляется, а объем ипотечных кредитов растет
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Рынок жилья Израиля замедляется, а объем ипотечных кредитов растет 

Prian.ru 35 минут назад
Фото: Prian.ru
В январе и феврале 2018 года было выдано кредитов в сумме на $2,5 млрд, что на 5% больше, чем в аналогичные месяцы прошлого года. Маркетинговые источники отмечают, что в марте эта цифра достигнет $1,3 млрд, что также на 5% больше, чем в марте 2017 года, сообщает Globes.
В результате, общее количество новых ипотечных кредитов в первом квартале 2018 года составит $3,9 млрд Хотя это все еще ниже рекордного показателя в $4,3 млрд в первом квартале 2016 года.
Сохраняется незначительное повышение процентных ставок. Средний фиксированный годовой процент в феврале составил 5,21% по сравнению с 5% в конце 2017 года. Хотя число займов упало в 2017 году по сравнению с 2016 годом, а цены на жилье слегка смягчились, доходы банков выросли из-за повышения процентных ставок.
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