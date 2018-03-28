Распродажи на рынках акций должны скоро прекратиться, — Василий Олейник, эксперт ИХ «Финам»

В пределах 2-3% рухнули вчера индексы в США , в пределах 2% сегодня утром теряли биржевые индексы в Азии, и более скромное снижение, в пределах 1%, сегодня наблюдается на европейских площадках.

Никаких серьёзных поводов для столь сильных распродаж за океаном вчера не поступало, поэтому негативные настроения надолго не останутся, максимум ещё на 1-2 дня. Главной причиной вчерашней коррекции на американском фондовом рынке стали проблемы с ликвидностью и взлёт ставок на межбанковском рынке США, хотя и в Гонконге на межбанке наблюдалась схожая ситуация. На текущей неделе Минфин США проводит просто рекордные размещения векселей, поэтому денег в финансовой системе становится меньше. Если за весь первый квартал Минфин США планировал привлечь через казначейские облигации почти 600 млрд долларов, то именно на последнюю неделю квартала, текущую рабочую пятидневку, объём размещений составит почти 300 млрд долларов. Поэтому нет ничего удивительно в том, что ввиду нехватки ликвидности под серьёзное давление попали все рисковые активы. Зато есть и позитивный момент. Текущий квартал уже подходит к концу, а в следующем квартале Минфину США нужно будет привлечь почти в 10 раз меньшую сумму, поэтому подобных проблем с ликвидностью быть не должно и фондовые индексы за океаном могут частично отыграть потери.

Российские биржевые индексы с оглядкой на внешний фон тоже закономерно снизились. Потери в первой половине дня по рублёвому индексу Московской Биржи составили 0.8%, а вот валютный индекс РТС просел почти на 1.2% на фоне слабости национальной валюты

Сырьё и валюты

На рынке сырья сегодня продолжается небольшое восстановление, но стоит отметить, что все промышленные металлы по-прежнему выглядят очень слабо. Драгоценные металлы второй день существенно корректируются. Сегодня потери ещё почти 1%. Цена тройской унции золота опустилась до 1335$. А вот цены на нефть лишь на 1% отступили от годовых максимумов. Нефть марки Brent удерживает позиции выше 69$ за баррель.

Американский доллар продолжает попытки роста, но на разворот это никак не похоже. Индекс доллара (DXY) сегодня растёт на 0.3%, торгуясь чуть выше 89, а ключевая валютная пара евро-доллар теряет 0.1% оставаясь в районе 1.24. Российский рубль в паре с долларом сегодня торгуется без изменений, вблизи отметки 57.5. На рынке ОФЗ ситуация пока остаётся стабильной.

Фьючерсы на американские индексы сегодня вновь показывают небольшой рост, почти на 0.3%, поэтому шансы на позитивное закрытие за океаном высокие. Ввиду больших размещений со стороны Минфина США шансов на хороший отскок американских индексов почти нет.