Госсовет Китая представил план снижения налогов

Государственный совет Китая в среду представил план снижения налогов в целях поддержания компаний производственного сектора и компаний малого бизнеса, сообщает Dow Jones.

Начиная с мая налог на добавленную стоимость для предприятий будет снижен до 16% с 17%, заявили в Госсовете. Заявление было опубликовано на главном интернет-сайте центрального банка.

Налог на добавленную стоимость для компаний транспортного, строительного и телекоммуникационного секторов среди прочих будет понижен до 10% с 11%, говорится в заявлении Госсовета.

Ожидается, что эти меры ослабят налоговое бремя на китайские и зарубежные компании более чем на 400 млрд китайских юаней (64 млрд долларов США), заявил Госсовет.

Этот план соответствует принципам доклада, представленного премьером Госсовета Ли Кэцяном в ходе ежегодного официального заседания, которое завершилось ранее в этом месяце. Он сказал, что правительство хочет ослабить налоговую нагрузку на компании и частных предпринимателей более чем на 800 млрд юаней в этом году.