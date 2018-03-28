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Госсовет Китая представил план снижения налогов
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Госсовет Китая представил план снижения налогов 

Прайм 36 минут назад
Государственный совет Китая в среду представил план снижения налогов в целях поддержания компаний производственного сектора и компаний малого бизнеса, сообщает Dow Jones.
Начиная с мая налог на добавленную стоимость для предприятий будет снижен до 16% с 17%, заявили в Госсовете. Заявление было опубликовано на главном интернет-сайте центрального банка.
Налог на добавленную стоимость для компаний транспортного, строительного и телекоммуникационного секторов среди прочих будет понижен до 10% с 11%, говорится в заявлении Госсовета.
Ожидается, что эти меры ослабят налоговое бремя на китайские и зарубежные компании более чем на 400 млрд китайских юаней (64 млрд долларов США), заявил Госсовет.
Этот план соответствует принципам доклада, представленного премьером Госсовета Ли Кэцяном в ходе ежегодного официального заседания, которое завершилось ранее в этом месяце. Он сказал, что правительство хочет ослабить налоговую нагрузку на компании и частных предпринимателей более чем на 800 млрд юаней в этом году.
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