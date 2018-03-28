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В России на четверть выросло число сделок с первичным жильем
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В России на четверть выросло число сделок с первичным жильем 

РИА Недвижимость 38 минут назад
МОСКВА, 28 мар — РИА Недвижимость. В России в январе-феврале 2018 года количество сделок на первичном рынке жилья выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25%, следует из сообщения Росреестра.
Как говорится в нем, за два месяца текущего года Росреестр зарегистрировал 100,1 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 80,2 тысячи договоров годом ранее.
Наибольшее количество ДДУ зарегистрировано в Московской области (13,9 тысячи), Москве (13,5 тысячи) и Санкт-Петербурге (12,2 тысячи), отмечается в сообщении.
Как указывается в нем, наибольший прирост в сравнении с январем-февралем 2017 года по сделкам с первичным жильем зафиксирован в Москве (+95%), Петербурге (+70%) и Ростовской области (+68%).
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