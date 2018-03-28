В России на четверть выросло число сделок с первичным жильем

МОСКВА , 28 мар — РИА Недвижимость. В России в январе-феврале 2018 года количество сделок на первичном рынке жилья выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25%, следует из сообщения Росреестра

Как говорится в нем, за два месяца текущего года Росреестр зарегистрировал 100,1 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 80,2 тысячи договоров годом ранее.