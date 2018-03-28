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Украинские таможенники нашли в письме из Гонконга 205 бриллиантов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Украинские таможенники нашли в письме из Гонконга 205 бриллиантов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Драгоценные камни пересылались на Украину под видом пакета с официальными документами.
Закладка в почтовом отправлении была обнаружена при прохождении рентгенологического контроля, сообщает на своем сайте киевское отделение Государственной фискальной службы (ДФС) Украины. В пакете с документами была вырезана выемка, в которой находился пакет с прозрачными камнями — именно так характеризуют находку таможенники. В общей сложности в письме из Гонконга насчитали 205 бриллиантов — их общую стоимость еще предстоит установить.
А получателем пакета является житель одного из украинских регионов. В ДФС не скрывают, что у контрабандиста будут проблемы: согласно таможенному кодексу Украины, его ждет не только изъятие драгоценного груза, но и штраф в размере 100% от его стоимости.
В марте этого года ДФС уже изымала аналогичное оправление. В тот раз бриллианты на Украину пересылались из США.
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