Ещё
Подмосковье потратило 1,8 млрд руб на техсредсва реабилитации для инвалидов в 2017 г
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмосковье потратило 1,8 млрд руб на техсредсва реабилитации для инвалидов в 2017 г 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Финансирование мер по обеспечению жителей Подмосковья с ограниченными возможностями здоровья техсредствами реабилитации составило 1,8 миллиарда рублей по итогам 2017 года, сообщил в четверг в ходе пресс-конференции в РИАМО руководитель Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования РФ Дмитрий Рябов.
«По итогам обеспечения в 2017 году граждан, нуждающихся в техсредствах реабилитации, рост финансирования составил 51% по отношению к обеспечению 2016 года, на 26% из них мы увеличили выдачу и изготовление техсредств реабилитации, в два раза увеличили сумму компенсации. В номинальном выражении в 2016 году это составило 1,215 миллиарда рублей, в 2017 году — 1,835 миллиарда рублей», — сказал Рябов.
Он добавил, что в Московской области по итогам 2017 года зафиксирована существенная экономия, которая составила порядка 165 миллионов рублей.
«Мы эту сумму (сэкономленную — ред.) направили на выплату компенсации. Столкнулись мы с определенным демпингом по ряду изделий, но провели все необходимые экспертизы и получили подтверждение качественности услуг. Сократили разрыв в конце года по обеспечению людей, они теперь спрогнозированы наперед, и на сегодняшний день не прогнозируем задержки в обеспечении», — подчеркнул Рябов.
РИАМО: последние новости
Михаил Путин стал зампредом правления «Газпрома» Сеть «Москино» покажет фильмы о футболе к ЧМ‑2018 В России зафиксировали замедление роста ВВП
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну291
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово108
Украина дала ответ по выдаче пранкера159
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми84
Захарова рассказала об ответе РФ на высылку дипломатов30
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение