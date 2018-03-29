Подмосковье потратило 1,8 млрд руб на техсредсва реабилитации для инвалидов в 2017 г

«По итогам обеспечения в 2017 году граждан, нуждающихся в техсредствах реабилитации, рост финансирования составил 51% по отношению к обеспечению 2016 года, на 26% из них мы увеличили выдачу и изготовление техсредств реабилитации, в два раза увеличили сумму компенсации. В номинальном выражении в 2016 году это составило 1,215 миллиарда рублей, в 2017 году — 1,835 миллиарда рублей», — сказал Рябов.

Он добавил, что в Московской области по итогам 2017 года зафиксирована существенная экономия, которая составила порядка 165 миллионов рублей.

«Мы эту сумму (сэкономленную — ред.) направили на выплату компенсации. Столкнулись мы с определенным демпингом по ряду изделий, но провели все необходимые экспертизы и получили подтверждение качественности услуг. Сократили разрыв в конце года по обеспечению людей, они теперь спрогнозированы наперед, и на сегодняшний день не прогнозируем задержки в обеспечении», — подчеркнул Рябов.