Японская Mitsui выразила заинтересованность в проекте «Балтийский СПГ»

Японская Mitsui & Co Ltd. выразила заинтересованность в российском проекте «Балтийский СПГ», сообщает Минэнерго РФ

Вопросы сотрудничества с японскими партнерами с сфере СПГ обсуждались на встрече замминистра энергетики РФ Кирилла Молодцова с японской делегацией во главе с генеральным управляющим дивизиона газового бизнеса в России и Австралии Mitsui & Co Ltd. Кадзумой Миядзавой и генеральным управляющим дивизиона проектов сланцевого газа Mitsui & Co Ltd. Тайчи Нагино.

"Японские партнеры выразили заинтересованность в участии в… «Балтийском СПГ». По итогам встречи достигнута договоренность продолжать взаимодействие как на межминистерском, так и корпоративном уровнях", — говорится в сообщении.

В ходе мероприятия стороны также обсудили реализацию проекта «Сахалин-2» и перспективы участия в строительстве третьей технологической линии завода СПГ.

В июне прошлого года в рамках ПМЭФ-2017 генеральный директор Mitsui&Co. Ltd. Тацуо Ясунагой уже обозначил заинтересованность компании в проекте «Балтийский СПГ». Проект предполагает строительство завода по производству СПГ мощностью 10 миллионов тонн в год в порту Усть-Луга Ленинградской области с возможным расширением до 15 миллионов тонн.