Японская Mitsui выразила заинтересованность в проекте «Балтийский СПГ» 

Японская Mitsui & Co Ltd. выразила заинтересованность в российском проекте «Балтийский СПГ», сообщает Минэнерго РФ

Вопросы сотрудничества с японскими партнерами с сфере СПГ обсуждались на встрече замминистра энергетики РФ Кирилла Молодцова с японской делегацией во главе с генеральным управляющим дивизиона газового бизнеса в России и Австралии Mitsui & Co Ltd. Кадзумой Миядзавой и генеральным управляющим дивизиона проектов сланцевого газа Mitsui & Co Ltd. Тайчи Нагино.