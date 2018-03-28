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Японская Mitsui выразила заинтересованность в проекте «Балтийский СПГ»
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Японская Mitsui выразила заинтересованность в проекте «Балтийский СПГ» 

Прайм 47 минут назад
Японская Mitsui & Co Ltd. выразила заинтересованность в российском проекте «Балтийский СПГ», сообщает Минэнерго РФ.
Вопросы сотрудничества с японскими партнерами с сфере СПГ обсуждались на встрече замминистра энергетики РФ Кирилла Молодцова с японской делегацией во главе с генеральным управляющим дивизиона газового бизнеса в России и Австралии Mitsui & Co Ltd. Кадзумой Миядзавой и генеральным управляющим дивизиона проектов сланцевого газа Mitsui & Co Ltd. Тайчи Нагино.
"Японские партнеры выразили заинтересованность в участии в… «Балтийском СПГ». По итогам встречи достигнута договоренность продолжать взаимодействие как на межминистерском, так и корпоративном уровнях", — говорится в сообщении.
В ходе мероприятия стороны также обсудили реализацию проекта «Сахалин-2» и перспективы участия в строительстве третьей технологической линии завода СПГ.
В июне прошлого года в рамках ПМЭФ-2017 генеральный директор Mitsui&Co. Ltd. Тацуо Ясунагой уже обозначил заинтересованность компании в проекте «Балтийский СПГ». Проект предполагает строительство завода по производству СПГ мощностью 10 миллионов тонн в год в порту Усть-Луга Ленинградской области с возможным расширением до 15 миллионов тонн.
Японская Mitsui наряду с "Газпромом", Shell и Mitsubishi является акционером проекта «Сахалин-2», в рамках которого работает единственный в России завод по производству сжиженного природного газа. Корпорации принадлежит 12,5% проекта.
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