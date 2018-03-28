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«МанЮнайтед» предложит «Баварии» 48 млн евро за Артуро Видаля
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«МанЮнайтед» предложит «Баварии» 48 млн евро за Артуро Видаля 

Вести.Ru 34 минуты назад
Фото: АРФМ
Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересован в полузащитнике мюнхенской «Баварии» Артуро Видале и намерен предложить немецкому клубу порядка 48 миллионов евро. Известно, что в услугах чилийца личную заинтересованность проявляет главный тренер «МЮ» Жозе Моуриньо.
Вероятно, что предполагаемый трансфер может состояться по окончании текущего сезона, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sport Bild. «Красные дьяволы» предложат Видалю контракт сроком на четыре года, а ежегодная зарплата футболиста составит 14,4 миллиона евро. Известно, что руководство «Баварии» не будет препятствовать переходу игроку сборной Чили, поскольку на его место планируется покупка перспективного Леона Горетцки из «Шальке-04».
В нынешнем сезоне Видаль провел за «Баварию» в чемпионате Германии 22 матча, забив шесть голов и сделав три голевые передачи. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.
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