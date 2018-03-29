«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Видаля 60 миллионов долларов

"Бавария" готова продать Видаля ближайшим летом. Сам Артуро неоднократно говорил, что хотел бы поиграть в Англии . На чилийца претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси», причем шансы «МЮ» заметно выше.

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить «Баварии » порядка 60 миллионов долларов. Самому Видалю английский клуб намерен предложить контракт сроком на 4 года и зарплату 18 имллионов долларов в год. В связи со столь щедрыми предложениями переход Артуро выглядит весьма вероятным.