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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Видаля 60 миллионов долларов
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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Видаля 60 миллионов долларов 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: Вести.Ru
Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль может продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед". «Красные дьяволы» готовы заплатить за 30-летнего чилийца 60 миллионов долларов.
"Бавария" готова продать Видаля ближайшим летом. Сам Артуро неоднократно говорил, что хотел бы поиграть в Англии. На чилийца претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси», причем шансы «МЮ» заметно выше.
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить «Баварии » порядка 60 миллионов долларов. Самому Видалю английский клуб намерен предложить контракт сроком на 4 года и зарплату 18 имллионов долларов в год. В связи со столь щедрыми предложениями переход Артуро выглядит весьма вероятным.
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