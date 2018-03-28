Оренбургский филиал Россельхозбанкапроводит акцию «Монета со скидкой»

Россельхозбанк проводит акцию по продаже памятных монет. Специальное предложение действует с 22 марта по 22 апреля 2018 на серебряные монеты «Овен-14» ( Габон ) из серии «Знаки зодиака». Стоимость монеты весом 31,10 гр. составляет 3135 рублей, весом 15,55 гр. — 2325 рублей.

Изделия выполнены в самом высоком качестве чеканки «пруф». Каждая монета имеет идентификационный сертификат (паспорт), упакована в индивидуальную капсулу и подарочный футляр.