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Оренбургский филиал Россельхозбанкапроводит акцию «Монета со скидкой»
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Оренбургский филиал Россельхозбанкапроводит акцию «Монета со скидкой» 

АиФ-Оренбург 45 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Россельхозбанк проводит акцию по продаже памятных монет. Специальное предложение действует с 22 марта по 22 апреля 2018 на серебряные монеты «Овен-14» (Габон) из серии «Знаки зодиака». Стоимость монеты весом 31,10 гр. составляет 3135 рублей, весом 15,55 гр. — 2325 рублей.
Изделия выполнены в самом высоком качестве чеканки «пруф». Каждая монета имеет идентификационный сертификат (паспорт), упакована в индивидуальную капсулу и подарочный футляр.
В ассортименте филиала представленоболее100 разновидностей памятных иинвестиционных монет, выпущенных Банком России, и иностранными государствами. Приобрести монеты и получить подробную консультацию можно по телефону: (3532) 77-02-95 (434).
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