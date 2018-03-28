Детские сады и роддома Выборга могут просидеть без тепла очень долго 

На совещании представителей "Газпрома" с представителями РСО и ТСЖ Выборга было сказано, что в случае если консенсус по погашению долга не будет достигнут, роддома и детсады Выборга могут остаться без тепла на неопределённое время.
Представители общественности, которые присутствовали на совещании, были крайне возмущены отключениями родильных домов и детских садов Выборга от тепла. По словам представителей «Газпром Межрегионгаз», они выражают надежду, что долг будет погашен и в следующий раз совещание начнётся не со слов о замерзающих детях и младенцах.
Если «Газпром» не пойдёт навстречу, отключения продлятся достаточно долгое время. Под удар в первую очередь попадут детские сады. Исполняющий обязанности главы администрации Выборгского района Владимир Рошкович потребовал от «Газпрома» подключить котельные и не делать людей заложниками спора хозяйствующих субъектов. Напомним, ранее стало известно, что «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург», устав от многомиллионных долгов выборгских РСО и РСО других районов Ленобласти, выдвинул ультиматум. Как ранее писал ivbg.ru, эта финансовая яма образуется во многом по вине недобросовестных УК и ТСЖ, которые регулярно не перечисляют деньги жильцов на счета РСО. Долг этих организаций перед «УК по ЖКХ», которая является ресурсоснабжающей организацией Выборгского района, по состоянию на март 2018 года составляет 209 млн рублей. + С 26 марта «Газпром» начал ограничивать поставку газа на котельные Ленинградской области.