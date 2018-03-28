Детские сады и роддома Выборга могут просидеть без тепла очень долго

На совещании представителей "Газпрома" с представителями РСО и ТСЖ Выборга было сказано, что в случае если консенсус по погашению долга не будет достигнут, роддома и детсады Выборга могут остаться без тепла на неопределённое время.

Представители общественности, которые присутствовали на совещании, были крайне возмущены отключениями родильных домов и детских садов Выборга от тепла. По словам представителей «Газпром Межрегионгаз», они выражают надежду, что долг будет погашен и в следующий раз совещание начнётся не со слов о замерзающих детях и младенцах.