Роснедра объявили аукционы на 5 участков в Оренбургской области с ресурсами 25 млн тонн нефти

Роснедра объявили аукционы на геологическое изучение, разведку и добычу на пяти нефтегазовых участках в Оренбургской области с суммарными ресурсами 24,6 млн тонн нефти и 8,8 млрд кубометров газа по категории Д1, следует из материалов ведомства.

На аукционы выставлены Ключевской, Искровский, Савицкий, Похвистневский и Малокинельский участки.

Прием заявок на участие в аукционах завершится 23 апреля 2018 года. Подведение итогов аукционов намечено на 17 мая 2018 года.

Разовые платежи за участие в аукционах варьируются от 2,5 млн рублей (Искровский участок) до 95,65 млн рублей (Савицкий участок).

Ключевской участок расположен в Сорочинском и Тоцком районах Оренбургской области. Ресурсы нефти на Ключевском участке по категории Д0 оцениваются в 0,531 млн тонн, Дл — 0,5 млн тонн, Д1 — 2,3 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 0,8 млрд кубометров.

Искровский участок расположен в Бузулукском районе Оренбургской области. Ресурсы нефти на Искровском участке по категории Д1 оцениваются в 2,4 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 0,7 млрд кубометров.

Савицкий участок расположен в Бузулукском и Грачевском районах Оренбургской области. Ресурсы нефти на Савицком участке по категории Дл оцениваются в 11,4 млн тонн, Д1 — 8,4 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 3 млрд кубометров.

Похвистневский участок расположен в Асекеевском, Бугурусланском и Бузулукском районаз Оренбургской области. Ресурсы нефти на Похвистневском участке по категории Д1 оцениваются в 8,6 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 2,8 млрд кубометров.

Малокинельский участок расположен в Асекеевском и Матвеевском районах Оренбургской области. Запасы нефти на Малокинельском участке по категории С1 составляют 0,265 млн тонн, С2 — 0,046 млн тонн, ресурсы нефти по категории Дл оцениваются в 2,2 млн тонн, Д1 — 2,9 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 1,5 млрд кубометров.