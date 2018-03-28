В Черкесске началось производство халяльной косметики

Черкесске началось производство косметики по стандартам халяль. Первыми покупателями экологически чистой продукции стали торговые предприятия из Казахстана . Об этом «РГ» сообщили в корпорации развития Карачаево — Черкесии.

— Согласно религиозным требованиям косметика, соответствующая требованиям халяль, не должна содержать генно-модифицированные продукты, животные жиры и протеин, этиловый спирт. В состав продукции входят только экологически чистые компоненты, в том числе натуральные масла, богатая минералами ледниковая вода. Технология производства разрабатывалась на протяжении двух лет, — рассказал «РГ» руководитель проекта Денис Брэм.

Он также пояснил, что продукция сертифицирована и соответствует российским и международным стандартам безопасности. Кроме того, качество шампуней и кремов для кожи подтверждено Международным центром стандартизации и сертификации Совета муфтиев России

Как отметили в корпорации развития КЧР, уже подписан первый экспортный договор с контрагентами из Казахстана, а также ведутся активные переговоры с китайской компанией по выходу на местный рынок и организации логистики поставок. Планируемый годовой объем контракта — 1,5 миллиона долларов.

При инвестиционной стоимости проекта в 250 миллионов рублей годовая выручка предприятия, как ожидается, составит 190 миллионов рублей. Рентабельность проекта составляет 30 процентов.