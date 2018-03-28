Роснедра признали несостоявшимся аукцион на Степновский участок с ресурсами 14,6 млн тонн нефти

Роснедра признали несостоявшимся аукцион на геологическое изучение, разведку и добычу на Степновском участке в Саратовской области с ресурсами 14,6 млн тонн нефти и 5,9 млрд кубометров газа по категории Д1, следует из материалов ведомства.

Аукцион был признан несостоявшимся так на участие в нем была подана только одна заявка — от Прикаспийской газовой компании. Разовый платеж за участие в аукционе составлял 238,6 млн рублей.

Победителем в аукционе на другой участок в Саратовской области — Южно-Грязнушинский — была признана компания «Стандарт-нефть», разовый платеж составил 6,996 млн рублей. Аукцион на Таловский участок в Саратовской области не состоялся, так как заявку на него подала только компания «Стандарт-нефть».