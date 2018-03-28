Роснедра признали несостоявшимся аукцион на Степновский участок с ресурсами 14,6 млн тонн нефти 

Роснедра признали несостоявшимся аукцион на геологическое изучение, разведку и добычу на Степновском участке в Саратовской области с ресурсами 14,6 млн тонн нефти и 5,9 млрд кубометров газа по категории Д1, следует из материалов ведомства.
Аукцион был признан несостоявшимся так на участие в нем была подана только одна заявка — от Прикаспийской газовой компании. Разовый платеж за участие в аукционе составлял 238,6 млн рублей.
Победителем в аукционе на другой участок в Саратовской области — Южно-Грязнушинский — была признана компания «Стандарт-нефть», разовый платеж составил 6,996 млн рублей. Аукцион на Таловский участок в Саратовской области не состоялся, так как заявку на него подала только компания «Стандарт-нефть».
Степновский участок расположен на территории Краснокутского, Марксовского, Советского, Федоровского и Энгельсского районов Саратовской области. Запасы нефти на Степновском участке по категории А составляют 0,399 млн тонн, В1 — 0,114 млн тонн, С1 — 0,12 млн тонн, ресурсы нефти по категории Д0 оцениваются в 8,479 млн тонн, Д1 — 14,6 млн тонн. Запасы газа по категории А составляют 0,17 млрд кубометров, В1 — 0,363 млрд кубометров, В2 — 0,266 млрд кубометров, С1 — 0,671 млрд кубометров, С2 — 0,327 млрд кубометров, ресурсы газа по категории Д0 оцениваются в 0,748 млрд кубометров, Д1 — 5,9 млрд кубометров. Запасы газового конденсата по категории B1 составляют 0,006 млн тонн, В2 — 0,01 млн тонн, С1 — 0,006 млн тонн, ресурсы газового конденсата по категории D1 оцениваются в 0,1 млн тонн.