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Капитал Промсвязьбанка по итогам февраля оставался отрицательным — 170,1 млрд руб
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Капитал Промсвязьбанка по итогам февраля оставался отрицательным — 170,1 млрд руб 

Прайм 59 минут назад
Фото: Прайм
Капитал санируемого Промсвязьбанка по итогам февраля оставался отрицательным и составил 170,116 миллиарда рублей, увеличившись за месяц на 669,059 миллиона рублей или на 0,4%, свидетельствует отчетность банка по РСБУ, опубликованная на сайте ЦБ.
На 1 февраля капитал Промсвязьбанка составлял минус 169,447 миллиарда рублей.
С середины декабря прошлого года Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк России на прошлой неделе сообщил, что Агентство по страхованию вкладов выкупит допэмиссию обыкновенных акций Промсвязьбанка за 113,4 миллиарда рублей и станет владельцем свыше 99,9% акций.
В январе стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка.
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