Оценка роста ВВП США в IV квартале повышена до 2,9% 

Москва, 28 марта — «Вести. Экономика». Экономика США росла в IV квартале 2017 года быстрее, чем предполагалось ранее. В сторону повышения пересмотрена оценка расходов домохозяйств. При этом колебания товарных запасов оказали меньшее влияние на динамику ВВП, сообщает Bloomberg.
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ВВП США в октябре-декабре увеличился на 2,9% в пересчете на годовые темпы, а не на 2,5%, как сообщалось ранее, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали, что оценка роста будет повышена лишь до 2,7%. В июле-сентябре ВВП увеличился на 3,2%. Потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП США, в прошедшем квартале увеличились на 4% в пересчете на годовые темпы, а не на 3,8%, как было объявлено ранее. Эксперты не ожидали пересмотра показателя. В III квартале потребительские расходы выросли на 2,2%. Колебания товарных запасов вычли 0,53 п. п. из общего показателя роста ВВП, а не 0,7 п. п., как сообщалось ранее. Доналоговая прибыль корпораций выросла на 2,7% в годовом выражении после повышения на 5,3% в III квартале. По сравнению с предыдущим кварталом доналоговая прибыль компаний в октябре-декабре снизилась на 0,1%, что отражает сокращение прибыли финансовых фирм. В III квартале прибыль увеличилась на 4,3% в поквартальном выражении. Расходы бизнеса на оборудование в IV квартале выросли на 11,6%, а не на 11,8%, как сообщалось ранее. Инвестиции в жилищное строительство увеличились на 12,8%, а не на 13%, после сокращения в течение двух кварталов подряд. Государственные расходы выросли на 3%, а не на 2,9%. Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в прошедшем квартале вырос на 1,9%, как и сообщалось ранее. По итогам 2017 года ВВП США увеличился на 2,3% после роста на 1,5% в 2016 году. Опубликованные сегодня данные отражают последнюю из трех оценок роста ВВП США за IV квартал.
Мнение эксперта TeleTrade
Александр Егоров Валютный стратег ГК TeleTrade TeleTrade Как и предполагалось в последнем заявлении ФРС США, экономика страны демонстрирует устойчивые темпы роста. Финальные данные по ВВП за IV квартал были переоценены в сторону повышения. Более активный рост ВВП указывает на хороший задел на 2018 г. Поcтупившая информация поддержала восстановление доллара США на мировом валютном рынке Forex. В частности, курс доллара США против японской иены, который сильно просел в текущем году, продолжил рост с прицелом достижения уровня 107,00 и далее в направлении 108,25.