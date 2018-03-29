Оценка роста ВВП Британии сохранена на уровне 0,4%

Москва , 29 марта — «Вести. Экономика». ВВП Великобритании в IV квартале увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, как и предполагалось ранее, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS).

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Оценка роста в годовом выражении сохранена на уровне 1,4%. Это минимальный показатель более чем за пять лет. По итогам 2017 года ВВП вырос на 1,8%, а не на 1,7%, как было объявлено ранее. Показатель роста был немного ниже, чем 1,9% в 2016 году. Хотя оценка роста за IV квартал осталась на прежнем уровне, ONS описало показатель как «более слабые 0,4%, чем ранее». Потребительские расходы в октябре-декабре выросли на 0,3% в поквартальном выражении. По итогам 2017 года расходы домохозяйств увеличились на 1,7%, минимальными темпами с 2011 года, что отчасти отражает ускорение инфляции. Располагаемый доход британцев с поправкой на инфляцию в IV квартале вырос лишь на 0,1%. Норма сбережения в октябре-декабре осталась на уровне 5,2%, а по итогам 2017 года снизилась до 4,9%, достигнув исторического минимума. Сфера услуг продемонстрировала рост на 0,4% в IV квартале, а не на 0,6%, как сообщалось ранее. Капиталовложения компаний увеличились на 1,1%, как и сообщалось ранее. Оценка роста государственных расходов снижена с 0,6% до 0,4%. Объем экспорта в октябре-декабре сократился на 0,9%, а не на 0,2%. Импорт вырос на 0,4%, а не на 1,5%. Дефицит текущего счета платежного баланса Великобритании в IV квартале сократился до ∎18,4 млрд (3,6% ВВП) с ∎19,2 млрд (3,7% ВВП) в III квартале. По итогам 2017 года показатель составил ∎82,9 млрд (4,1% ВВП), достигнув минимума с 2011 года. Как сообщали «Вести. Экономика», Банк Англии по итогам мартовского заседания оставил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, как и ожидалось. Экономика развивалась в соответствии с последними прогнозами, опубликованными в феврале, отметил центробанк. Согласно этим прогнозам избыточный спрос появится к 2020 году, а инфляция, хотя и будет замедляться, не вернется к 2%-му целевому показателю в течение следующих трех лет. Регулятор вновь заявил, что Brexit оказывает наиболее значительное влияние на перспективы экономики.